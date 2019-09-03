0553 313 94 23

AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun" uyarısı

İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan “Afetlere Hazırlık Yılı” projesi 3.

03 Eylül 2019 Salı 17:25
AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun" uyarısı

İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan “Afetlere Hazırlık Yılı” projesi 3. ayına giriyor. Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği projenin Eylül ayı teması; afet çantası.


AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.



Afet ve acil durum çantası neden önemli


AFAD tarafından yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saatin, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, “Afet ve Acil Durum Çantası, bu süreçte ailenin tüm acil ihtiyaçlarını ve daha sonra ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Düzenli kullanılan ilaçlar, su, yiyecek gibi malzemeler, afet sonrası süreçte kişilerin hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam etmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca kimlikler, tapu ve benzeri değerli evrakların birer kopyası, bir miktar nakit para afetlerin olumsuz etkilerini tüm ailenin daha kolay atlatmasına yardımcı olacaktır” denildi.



Afet ve acil durum çantasında neler yer almalı


Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçların temin edilebileceği yerlere ulaşılamayabildiğinin söylendiği açıklamada, "Küçük yaralanmalar varsa kişinin bunları kendisinin gidermesi gerekebilir. Bu tip durumlar için Afet ve Acil Durum Çantasının içinde olması gerekenlerin doğru belirlenip, çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması çok önemlidir. Çantada bulunması tavsiye edilen malzemeler aşağıda yer almaktadır. Ancak herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda çantasını özelleştirebilir” ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, afet çantası hazırlarken dikkat edilecek konular ise şu şekilde sıralandı:


“Her aile ortak bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlayabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dâhil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır. Bunun yanında, yaşlı ve engelli bireyler ile evcil hayvanların özel ihtiyaçlarının da çantaya eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak..
    2. Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına..
    3. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon..
    4. Kuşadası Belediye Meclisi, 12 İyon..
    5. Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
    6. Dayakçı koca tutuklandı
    7. Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki..
    8. HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri..
    9. AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun"..
    10. Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin..
    13. Güder’den birlik ve beraberlik vurgusu
    14. ‘Engelsİzciler’ kampında engeller..
    15. Skandal karar! Türk büyükelçiyi..
    16. Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
    17. Çınar’dan doğaseverlere Melet Deresi..
    18. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden..
    19. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan..
    20. Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
    21. Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze..
    22. Güney Kore'de adalet bakan adayı..
    23. Pejmürde ne demek? Pejmürdenin anlamı..
    24. İnegöl Belediyesi “e-devlet”te Türkiye..
    25. Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği..
    26. Moskova’da 2 uçağın kanatları..
    27. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    28. Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk..
    29. "Büyü var" dediler, 28 bin TL'lik..
    30. Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız