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Aktüel AFAD’ın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi!
Aktüel

AFAD’ın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2022 Afet Tatbikatı Yılı kapsamında 6 farklı noktada gerçekleştirilen masa başı ve saha tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 21:23:00 -
AFAD’ın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi!

YENİ AKİT  ANKARA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; “2022AfetTatbikatYılı kapsamında, 6 farklı noktada gerçekleştirilen Masa başı ve Saha Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta; 453 personel, 76 araç görev aldı. Tatbikata katılan tüm kurum, kuruluş, STK ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizle…” denildi.

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