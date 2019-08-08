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AFAD’ın sel tatbikatı gerçeği aratmadı

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla boğulma, kaybolma, sel ve su baskınlarına karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:00
AFAD’ın sel tatbikatı gerçeği aratmadı

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla boğulma, kaybolma, sel ve su baskınlarına karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



AFAD koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü köyü yakınlarından geçen derede yapılan tatbikata jandarma, polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı. Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerin de izlediği tatbikat gerçeği aratmadı.



Tatbikatta senaryo gereği olası bir sel felaketinden dolayı mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ulaşılması güç alanlarda kalanlar eğitimli köpeklerin de desteğiyle bulunarak sedye ve halatlar yardımıyla kurtarıldı ve en yakın hastanelere ulaştırıldı. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler kurtarma eğitimi yaptı. Ayrıca trafik kazasından suya uçan bir araçtan yaralıların kurtarılmasına dair tatbikat da gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat ile kurumlar arası koordinenin hızlı bir şekilde yapılmasının sağlaması amaçlandı.



Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Denizli’de meydana gelen deprem için geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Tam da biz böyle bir afet başımıza geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden görüp kurumların koordinesini sağlayıp hızlı bir şekilde olay mahalline intikal etmek adına neler gerekiyor diye konuşmak adına bir tatbikat planladık. Sel afeti sonucunda bir kısım insanların mahsur kaldığı bir kısım sıkıntılar olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren AFAD Başkanlığında bütün kurumlarımız olay mahalline intikal ettirilmesi orada gerekli tedbirlerin alınması gibi çalışmaları görmek adına bir tatbikat yapıldı. Başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı ama bu tabi planlı ve haberli bir tatbikattı. Bundan sonraki süreçte plansız ve habersiz tatbikat yapacağız. Bu deprem olabilir, trafik kazası olabilir. Kurumların koordinesini gerektiren bu tür afetlerde yada olaylarda güvenliği sağlayabilmek adına işleri nasıl başarabiliriz. Bugün aynı zamanda tecrübe edinildi. Bundan sonra inşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda arkadaşlarımızın hızlı bir şekilde müdahalesini sağlamak adına tatbikat yapıldı. İnşallah bu tür sıkıntılar başımıza gelmez. Geldiğinde tedbirimiz şimdiden planlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:00
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