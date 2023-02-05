AFAD'ı yalanlayıp 'deprem yok' diyen Naci Görür ardından özür diledi

Prof. Naci Görür, gece saatlerinde Kağıthane merkezli deprem olmadığını söyledi. Görür, daha sonra verilere deprem verilerine ulaştığını söyledi ve özür diledi.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu İstanbul Kağıthane merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür "Arkadaşlar, benim kayıtlarımda dün olan Sıtma-Laçin/Çorum depreminden şu ana kadar Marmara (İstanbul) yöresinde sadece bir deprem var, o da 1,5 Kumburgaz fayında ve avcılar açıklarında. Olması çok doğal ve üzerinde durulması gereksiz. Öyle, karada ve Kağıthane’de bir deprem yok" dedi.

Görür: Verilere ulaştım özür dilerim

Görür, daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, özür dilerim, Kağıthane deprem verisine ulaştım. Bu konuda düşüncemi biraz araştırdıktan sonra sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gece 03.15'te Kağıthane'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.