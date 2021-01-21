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Gündem AFAD'dan son dakika açıklaması! Muğla'da korkutan deprem
Gündem

AFAD'dan son dakika açıklaması! Muğla'da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:53:00 -
AFAD'dan son dakika açıklaması! Muğla'da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 3.9 şiddetindeki depremin merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Saat 12.28'de yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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