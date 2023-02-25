AFAD'dan Niğde depremi açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "(Niğde Bor'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem) Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." dedi.
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