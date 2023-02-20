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Gündem AFAD'dan depremler sonrası kritik uyarı! 'Sahillerden uzak durun'
Gündem

AFAD'dan depremler sonrası kritik uyarı! 'Sahillerden uzak durun'

AFAD, deprem bölgesinde vatandaşları deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 21:14:00 -
AFAD'dan depremler sonrası kritik uyarı! 'Sahillerden uzak durun'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde vatandaşları deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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