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AFAD'dan "afet çantası" hazırlama önerileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:- "Afet ve acil durum çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır"- "Okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde afet ve acil durum çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır"- "Yaşlı ve engelli bireyler ile evcil hayvanların özel ihtiyaçlarının da çantaya eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir"

03 Eylül 2019 Salı 18:23
AFAD'dan "afet çantası" hazırlama önerileri

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durum çantasının sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulması gerektiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazılırlık Yılı" projesinin üçüncü ayına girildiği, bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği projenin Eylül temasının "Afet Çantası" olduğu belirtildi.

Afet ve acil durum çantasında bulunması gerekenlerin aktarıldığı açıklamada, afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçların temin edilebileceği yerlere ulaşmanın zor olabileceği, küçük yaralanmalar varsa kişinin bunları kendisinin gidermesinin gerekebileceği ifade edildi.

Bu tip durumlar için, afet ve acil durum çantasının içinde olması gerekenlerin doğru belirlenmesinin ve çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her aile ortak bir afet ve acil durum çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlanabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dahil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Afet ve acil durum çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde afet ve acil durum çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır. Bunun yanında, yaşlı ve engelli bireyler ile evcil hayvanların özel ihtiyaçlarının da çantaya eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir."



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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:23
  1. "Afet Çantası"
  2. "Afetlere Hazılırlık Yılı"
  3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

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