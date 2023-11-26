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Gündem AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Gündem

AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Yeniakit Publisher
2023-11-26 08:28:00 - 2023-11-26 08:32:52
AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde ise kar yağışı öngörülüyor. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada; vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla batı ve iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Genel olarak güney yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İŞTE O İLLER:

TURUNCU KOD: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

(Sarı Kod) Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum,

Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

 

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