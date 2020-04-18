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Aktüel

AFAD ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirlerin arasında bulunan Sakarya’da, AFAD ve Kızılay tarafından şehir merkezine uzak mahallelerde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

2020-04-18 18:13:58 -
AFAD ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirlerin arasında bulunan Sakarya’da, AFAD ve Kızılay tarafından şehir merkezine uzak mahallelerde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.


Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk gününde AFAD ve Kızılay, şehir merkezine uzak olan mahallelerde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri hazırladı. İçerisinde tuz, yağ, bakliyat gibi ihtiyaç malzemeleri bulunan yaklaşık 250 koli, Adapazarı ve Erenler ilçesinde bulunan şehir merkezine uzak 5 mahalleye dağıtılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi.

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