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Gündem AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!
Gündem

AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!

AFAD'ın duyurusuna göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 08:14:00 - 2020-12-20 08:25:01
AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

Kandilli büyüklüğü 4,5 olarak geçti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

AFAD açıklama yayınladı

AFAD, depremin ardındanyayınladığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

AFAD'ın bir diğer paylaşımında, "Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması yapıldı.

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