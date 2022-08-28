AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede! Beyoğlu’nda 4 katlı bina çöktü

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak’ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü.

Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Binanın iki duvarının sokağa çöktüğü esnada sokakta ve bina içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Aynı zamanda yan binalarda da çatlaklar oluştu

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri metruk binanın içerisinde arama çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, duvarı olmayan ve metruk binanın duvarıyla kapanan bir bina da duvar yıkılmasıyla açığa çıktı.