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Gündem AFAD son dakikayı duyurdu! Afet bölgesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe deprem
Gündem

AFAD son dakikayı duyurdu! Afet bölgesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe deprem

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 3 dakika sonra bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 20:16:00 - 2023-02-20 21:27:58

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra ise Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğu açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Valisi: Depremle ilgili ihbarlar aldık

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

 

Defne'nin ardından 3 dakika sonra saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.
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Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı.

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