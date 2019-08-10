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AFAD-SEN Başkanı Çelik’ten bayram mesajı

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
AFAD-SEN Başkanı Çelik’ten bayram mesajı

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Bayramların pek çok güzellikleri ve hikmetleri içerisinde barındırdığını ifade eden AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, "Geçmişten günümüze, içerisinde pek çok güzellikleri ve nice hikmetleri barındıran dini bayramlarımızdan biri ve her birimizin hayatında müstesna bir yeri olan Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Sevinç ve mutluluğumuzun doruğa ulaştığı, aile büyüklerimizin, şehit ve gazilerimizin, engellilerimizin bir kez daha hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği, hastaların, kimsesiz ve yoksulların gözetildiği, dargın ve kırgınların barışarak kucaklaştığı, bu müstesna günler hepimiz için büyük önem arz etmektedir" dedi.


"2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlediğimiz ve sadakatin, vatanperverliğin sınırlarının çizildiği, akla karanın net bir şekilde ayrıldığı, ufku açık, özgüveni yüksek, istikbali parlak bir Türkiye’nin ihya edildiği, geleceğe yönelik ümit kapılarının hiç kapanmamak üzere açıldığına yürekten inanıyorum" diyen Başkan Çelik, "Ecdadımız, yüzyıllar boyunca coşkuyla kutlanan bayramlarla toplumda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örneklerini tesis etmiş ve kutsal bir emanet misali, kuşaktan kuşağa bizlere kadar ulaştırmışlardır. Bizlere düşen görev zenginiyle, fakiriyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla-erkeğiyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek, milletçe birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmezliğini, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir. Bayram sabahlarında coşkuyla bir araya geldiğimizde, bayramın aynı zamanda birleşme ve bütünleşme demek olduğunu, birbirimizin yanı başında olmanın bizleri millet olarak daha da güçlendireceğini bir kez daha idrak ederiz. Kurban ibadeti, kişinin manen Allah’a yakınlaşmasına vesile olurken, mali yönüyle de sosyal dayanışmayı güçlendirir, insanları birbirine yakınlaştırır. Başta AFAD çalışanları olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde, ailenizle birlikte bir bayram geçirmenizi diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
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