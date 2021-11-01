  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AFAD personel alımı başvuru tarihleri | AFAD personel alımı şartları
Ekonomi

AFAD personel alımı başvuru tarihleri | AFAD personel alımı şartları

AFAD personel alımı hangi branşlarda | İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacağı belirtildi. Peki, AFAD personel alımı ilanı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı başvuru yap | AFAD personel alımı aranan nitelikler neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:19:00 -
AFAD personel alımı başvuru tarihleri | AFAD personel alımı şartları

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatı için personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından AFAD’da görev almak isteyenler ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, AFAD personel alımı ilanına kimler başvuru yapabilir?

AFAD personel alımı başvuru tarihleri | AFAD personel alımı şartları

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kamu personel alımı | Güncel iş ilanları
Kamu personel alımı | Güncel iş ilanları

Ekonomi

Kamu personel alımı | Güncel iş ilanları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kahve içenlere müjde! Yeni araştırma: Bu duruma iyi geliyor
Yaşam

Kahve içenlere müjde! Yeni araştırma: Bu duruma iyi geliyor

Yeni bir araştırmaya göre her 4 saatte bir kahve içmek mevsimsel duygulanım bozukluğunu iyileştirmeye yardım ediyor.

Peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan bomba açıklama: Karşılık vereceğiz
Dünya

Peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan bomba açıklama: Karşılık vereceğiz

G20 liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Irak sınırındaki ABD güçlerine yapılan İHA saldırılarına..
ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de
Dünya

ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de

Senato’da yapılan “Karadeniz’in güvenliği” konulu oturumda Senatörlerin sorularını cevaplayan ABD’li uzmanlar, Türkiye’nin önemine vurgu yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay