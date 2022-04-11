AFAD personel alımı başvuru şartları | Bilişim personeli alımı kamu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli 10 bilişim personeli alımı yapılacağını duyurdu. Peki, AFAD personel alımı ne zaman nasıl yapılacak?

Bilişim personeli alımı kamu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Pozisyon, Sayısı ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları

Kıdemli Uzman Yazılımcı (3 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar

Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

Uzman Network Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

İş Zekâsı Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

Uzman Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar" ifadeleri yer aldı.

AFAD personel alımı başvuru şartları

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

Adaylar başvurularını, e-devlet üzerinden AFAD/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18-27 Nisan'da yapabilecek.

Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak. Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla birine başvurabilecek. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacak.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınacak. Her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday gerçekleştirilecek yazılı sınava çağrılacak.

Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacak. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 olarak değerlendirilecek.

Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 10 Mayıs 2022'de görüntüleyebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların Kariyer Kapısı'nda ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde dilekçeyle şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecek. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak.

Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği olarak belirlendi.

Yazılı sınav 29 Mayıs'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler ile sözlü sınav tarihi ve sınav adresi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını takiben AFAD Başkanlığının afad.gov.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısı'nda ilan edilecek.