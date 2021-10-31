  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AFAD personel alım şartları neler? AFAD alımı hangi branşlarda olacak?
Ekonomi

AFAD personel alım şartları neler? AFAD alımı hangi branşlarda olacak?

AFAD iş başvurusu ne zaman? AFAD iş ilanları büyük bir merak konusu. Depremde, yangında, selde, göçükte… Türkiye’nin nerece yüreği yansa orada hep Türkiye’nin güzide kurumları arasında yer alan AFAD orada. AFAD bünyesinde iş başvurusunda bulunmak isteyenler AFAD alım tarihlerini sorguluyor. AFAD yeni personel alımı yayınladı. Buna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 1749 personel alımı yapacağını açıkladı. Peki AFAD personel alım şartları neler? AFAD alımı hangi branşlarda olacak? AFAD personel alımı başvurusu nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 10:16:00 -
AFAD personel alım şartları neler? AFAD alımı hangi branşlarda olacak?

AFAD personel alım şartları neler? AFAD alımları ne zaman? AFAD personel alım başvurusu nereye yapılacak? AFAD alımları hangi branşta yapılacak? İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

AFAD alımları hangi KPSS puanı ile olacak?

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

AFAD alımları sözlü sınavı olacak mı?

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

AFAD alımı başvuru nereden yapılacak?

AFAD personel alımı için iş başvurusunda bulunacak adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!
Gündem

Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!

Gezi Parkı terörüne destek veren, Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümü için ‘Hayatı durdurun’ çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’..
Acı haberi Davutoğlu duyurdu
Siyaset

Acı haberi Davutoğlu duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir süredir lösemi tedavisi gören Gelecek Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emrah Keskin'..
İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı
Dünya

İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı

Darbeci Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin de arasında olduğu çok sayıda ülkedeki büyükelçiyi görevden aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay