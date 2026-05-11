AFAD paylaştı! Ege'de deprem
Ege Denizi’nde gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, Muğla’nın Bodrum ilçesine yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta kaydedildiği bildirildi.
Ege Denizi’nde saat 23.29’da deprem meydana geldi. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 41,2 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi.