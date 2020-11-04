  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AFAD, İzmir'deki depremde vefat sayısını açıkladı
Gündem

AFAD, İzmir'deki depremde vefat sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:38:00 - 2020-11-04 07:55:57
AFAD, İzmir'deki depremde vefat sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 23.55 itibarıyla, 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere toplam bin 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) depremde 114 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bin 35 kişiden 898'si taburcu edildiğinin bilgisi verildi.

Ayrıca 137 kişinin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Veyis Ateş 'Allahuekber' tepkilerine ateş püskürdü!
Gündem

Veyis Ateş 'Allahuekber' tepkilerine ateş püskürdü!

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde minik Ayda'yı kurtaran kahraman görevlileri..
Ermenistan çıldıracak! Savcı Sayan'dan olay proje
Gündem

Ermenistan çıldıracak! Savcı Sayan'dan olay proje

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'na yansıtılmış Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabı..
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay