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Aktüel

AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:16:28 -
AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Araştırmacıların dikkatine; Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfaları kullanıcıların hizmetine açılmıştır. İyi çalışmalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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