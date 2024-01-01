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Gündem

AFAD duyurdu! Türkiye sallanıyor: O ilimizde bir deprem daha

Yeniakit Publisher
2024-01-01 23:32:00 -
AFAD duyurdu! Türkiye sallanıyor: O ilimizde bir deprem daha

Son dakika... AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 22.54'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Hakkari depremle sallandı. AFAD'ın verilerine göre, Yüksekova'da saat 22.54'te deprem meydana geldi. Yerin 9.46 büyüklüğündeki deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

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