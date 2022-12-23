AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem kent merkezinde hissedildi
Deprem, yerin yaklaşık 7.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Pazarcık ilçesindeki deprem Kahramanmaraş kent merkezinde de hissedildi.