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Yerel AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem
Yerel

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 20:51:00 -
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem kent merkezinde hissedildi

Deprem, yerin yaklaşık 7.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Pazarcık ilçesindeki deprem Kahramanmaraş kent merkezinde de hissedildi.

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