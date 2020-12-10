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Yerel AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Yerel

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde şiddeti 3.5 olan bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:44:00 -
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD, saat 06:54'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği  8.06 kilometre olarak kaydedildi.

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