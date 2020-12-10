AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ege Denizi'nde şiddeti 3.5 olan bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06:54'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.06 kilometre olarak kaydedildi.
Ege Denizi'nde şiddeti 3.5 olan bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06:54'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.06 kilometre olarak kaydedildi.
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