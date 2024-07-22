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Gündem AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-07-22 18:06:00 - 2024-07-22 18:10:32
AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 17:39'da kaydedilen deprem yerin 10.23 km derinliğinde yaşandı.

Sarsıntı İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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