AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 17:39'da kaydedilen deprem yerin 10.23 km derinliğinde yaşandı.
Sarsıntı İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 17:39'da kaydedilen deprem yerin 10.23 km derinliğinde yaşandı.
Sarsıntı İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
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