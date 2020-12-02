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Yerel AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yerel

AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de saat 7.25'te Karlıova merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:28:00 - 2020-12-02 09:34:13
AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

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