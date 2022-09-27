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Gündem AFAD duyurdu! Ardahan'da korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Ardahan'da korkutan deprem

AFAD: "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Yeniakit Publisher
2022-09-27 17:27:00 - 2022-09-27 17:35:45
AFAD duyurdu! Ardahan'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meydana gelen şiddetli deprem çevre iller Erzurum ve Kars'ta da hissedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan son dakika açıklamasında, "Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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