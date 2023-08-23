AFAD duyurdu! Ağrı'da endişelendiren deprem
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21:22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21:22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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