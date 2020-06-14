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Aktüel

AFAD, Bingöl depreminde 18 kişinin yaralandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:59:50 -
AFAD, Bingöl depreminde 18 kişinin yaralandığını açıkladı

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgeye bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, bir mobil komuta aracı, bir acil müdahale ünitesi ve bir lojistik aracın sevk edildiği belirtildi.

Müdahale ve tarama faaliyetlerinin 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Yaralı sayısının Bingöl'de 14, Erzurum'da 4 olmak üzere toplam 18 olduğu bildirildi.

Deprem sonrasında ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 45 artçı yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan, psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 16 personelin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

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