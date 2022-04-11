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Ekonomi AFAD bilişim personeli alacak
Ekonomi

AFAD bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:16:00 -
AFAD bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yazılı  ve  sözlü  sınav  konuları,  pozisyonlara  uygun  olarak  genel  ve  özel  şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Yazılı sınav 29/05/2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.afad.gov.tr   adresli   internet   sitesi   “Duyurular”   bölümünde   ve   Kariyer   Kapısında   ilan edilecektir.

Sözlü  sınav  tarihi  ve  sınav  adresi,  yazılı  sınav  sonuçlarının  duyurulmasını  takiben Başkanlığımız   www.afad.gov.tr   adresli   internet   sitesi   “Duyurular”   bölümünde   ve   Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

Son başvuru tarihi: 29.05.2022

Adres: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilgi Sitemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara

Telefon: 0 (312) 258 23 23 / Dahili : 2447 - 2432 veya 2435 e-posta: [email protected]

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