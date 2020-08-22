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Aktüel AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan "İmamoğlu'nun afet toplantısına çağrılmadığı haberleri"ne ilişkin açıklama:
Aktüel

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan "İmamoğlu'nun afet toplantısına çağrılmadığı haberleri"ne ilişkin açıklama:

"İBB'den de ilgili arkadaşlar birçok toplantıya katıldı, katılıyor. Afet, ideolojilerin çatışma alanı olmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:57:22 -
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan "İmamoğlu'nun afet toplantısına çağrılmadığı haberleri"ne ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na çağrılmadığı haberleri"ne ilişkin, "İBB'den de ilgili arkadaşlar birçok toplantıya katıldı, katılıyor. Afet, ideolojilerin çatışma alanı olmamalı." ifadelerini kullandı.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili haberleri alıntılayarak şunları kaydetti:

"Bu haberlerin kimseye faydası yok, lütfen yapmayın. Bugünkü toplantı, Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu'nun toplantısıydı. Sayın Bakan da hususi ilgisi sebebiyle katıldı.

İBB'den de ilgili arkadaşlar birçok toplantıya katıldı, katılıyor. Afet, ideolojilerin çatışma alanı olmamalı."

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