AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güllüoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını oylayan Güllüoğlu, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, 2020'nin zor bir sene olduğunu, deprem, çığ ve sel felaketlerinin yaşanması nedeniyle kendileri açısından daha da zor geçtiğini söyledi.

2020'nin aynı zamanda, 83 milyonluk nüfusa sahip Türkiye'nin afetlere her an hazır olması gerektiğini hatırlattığını ifade eden Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı birçok kurumla beraber yürüttük, başta Anadolu Ajansı olmak üzere. Bunu gerçekten önemsiyorum, çünkü yaptığımız işin iletişiminin kurulması yaptığımız işin önemli bir parçası. Sağlık Bakanlığı UMKE ve 112 ekiplerinden Jandarma Arama Kurtarma'ya, onlarca sivil toplum kuruluşuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kadar birçok kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşuyla beraber çalışmalarımızı yürüttük. Emeği geçen bütün kuruluşlara, çalışanlarına, gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Bizim için yoğun ve zor bir seneydi. Umarım 2021, daha az afetin ve can kaybının olduğu ama bizim tedbirlerimizi, afet hazırlıklarımızı artırdığımız bir sene olur."

Güllüoğlu, oylamaya sunulan fotoğrafların, olayları hatırlattığını ve etkileyici olduğunu ifade etti.

Fotoğraflardan bazılarında AFAD'ın bizzat göründüğüne işaret eden Güllüoğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ayda'nın enkazdan çıkarıldığı andaki fotoğraf bence güzel bir fotoğraftı. AFAD'ın, 2020'de haber anlamındaki faaliyetlerini özetlemesi açısından haber kategorisinde Ayda'nın olduğu fotoğrafa oyumu kullandım. Spor kategorisinde özellikle Siirt'te voleybol oynayan çocuklar vardı. O fotoğraf, bence güzeldi. Çünkü samimiyetin, sporun ve hayatın her anında olması gerektiğini hatırlatıyor ve özellikle küçük yaşlardan itibaren başlanacak spor faaliyetleri anlamında önemliydi. Bir de spora herhangi bir engelin olmadığını gösteriyor. Hatırlarsınız eskiden kağıttan bile toplar yapar oynardık. O yüzden 'siz yeter ki spor yapmak isteyin' anlamında güzeldi. Yaşam kategorisinde ise bizzat AFAD'ın dahil olduğu, ne yazık ki doğuştan kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeğin Suriye İdlib'den Türkiye'ye getirilip protez bacaklarının takılması ve burada geçirdiği süreç... Sonra tekrar kendi istekleriyle Suriye'ye İdlib'e dönmeleri ve babası Halit ile beraber aynı pozu verdikleri fotoğraf, bizim için hem duygusaldı hem de Suriye'de savaşın, krizin devam ettiğini göstermesi anlamında önemliydi."

Güllüoğlu, yaşam kategorisinde sanatsal anlamda Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" fotoğrafının da çok etkileyici olduğunu belirterek bütün AA foto muhabirlerine teşekkür etti.

Türkiye'nin yazıyla kışıyla, doğusuyla batısıyla birçok zenginliği bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Güllüoğlu, "Hayat akıyor, çok dinamik bir şekilde geçiyor. Bakalım 2021, bize neler gösterecek, nelere şahitlik edeceğiz bu 365 günlük takvimde. Umarım Ayasofya örneğinde, başka güzel doğa fotoğrafları örneğinde olduğu gibi güzelliklere, iyiliklere hep beraber şahitlik ederiz." diye konuştu.