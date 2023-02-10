AFAD Başkanı: Depremzedelerin hak kaybı yaşamaları söz konusu değil!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afet bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Sezer, "Arama kurtarma, barınma ve beslenme ile ilgili hizmetler ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm ülke kaynakları seferber edilmiş durumda. 10 ilimiz afet bölgesi olarak belirlendi. Depremzedeleri tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Tahliye merkezlerimiz oluşturuldu. Bununla ilgili de Jandarmamız genel yetkili olarak ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ çerçevesinde görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

'Tahliye ve barınmada da sorunumuz yok'

"Vatandaşlarımız, tahliye merkezlerine bildiride bulunduktan sonra bilgileri sisteme işleniyor. Hangi ilde, hangi konaklama merkezine gideceği, tahliye edeceğimiz illerde hazırlamış olduğumuz barınma merkezi komisyonlarına iletiliyor." diyen Sezer, "Vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamadan konaklama imkanına erişmektedir. Vatandaşlarımız, valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara müracaat etmeleri durumda ikamet durumları kontrol edilerek uygun barınma imkanına erişebilecektir. Herhangi bir belge istemiyoruz. İkametlerine uygun barınma imkanı sağlanmaktadır" dedi.

'Herhangi bir hak kaybı söz konusu değil'

Başkan Sezer, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“'Herhangi bir hak kaybına uğrarım' diye geri dönmek isteyen depremzedelerimiz var. Bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri, depremzedelerin her hangi bir hak kaybı yaşamalarına sebep olmamaktadır. Hak sahibi işlemleri, depremzedelere verilecek olan tüm imkanlar bakidir. Bütün resmi kanallar aracılığıyla açıklanmıştır. Barınma kapasitemizi artırarak devam ediyoruz”