AFAD afetlere hazırlığın önemini internet sitesinden anlatıyor

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamındaki çalışmalar, www.hazirol.gov.tr internet sitesinde vatandaşların takibine sunuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 Temmuz'da katıldığı toplantıyla duyurulan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi gibi afetlerde edinilen acı tecrübelerin ana odağa alındığı çalışmalarla toplumun afetlere dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda projeyle ilgili yürütülen çalışmaların vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla "www.hazirol.gov.tr" internet sitesi kuruldu.

Sitede "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında hazırlanan projelere ilişkin bilgiler ile afet olmadan önlem almanın önemine ilişkin videolar yer alıyor.

Vatandaşlar, sitede yer alan içerikleri takip ederek yaşadıkları yerin afet riskine göre ne tür hazırlıklar yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor.

Sitedeki materyallerle vatandaşlarda afet olmadan önlem alınması gerektiğine ilişkin bilinç oluşturulmaya çalışılıyor.

- Kriz yerine risk yönetimi anlayışı

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan AFAD yetkilileri, afet öncesinde alınacak tedbirlerin, afet ve acil durum zararlarını azaltma noktasında hayati önem taşıdığını belirtti.

Afet öncesinde harcanan 1 liranın afet sonrasında harcanacak 7 liraya denk gelebileceğini vurgulayan yetkililer, AFAD'ın 2009'da kurulmasıyla afet sonrası müdahaleyi önceleyen kriz yönetimi anlayışından, afetin öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek riskleri azaltmayı ön plana çıkaran risk yönetimi anlayışına geçildiğini bildirdi.

Risk yönetimi anlayışının birincil adımının da vatandaşların olası afet risklerini tanıması olduğunu aktaran yetkililer, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında kurulan www.hazirol.gov.tr bu amaca hizmet etmesini planladıklarını kaydetti.

- Riskleri anlamak hayat kurtarıyor



Afet riskini tanımanın hayati öneme sahip olduğuna ilişkin güncel örneklerden birisi bu yıl Ordu'da yaşandı.

Aybastı ilçesinde heyelan riskine karşı 2015'ten itibaren düzenli olarak gözlemlenen konutlar, 2019'da yapılan incelemeler sonucunda tahliye edildi.

Tahliyeden kısa süre sonra meydana gelen heyelanda bu konutların ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Zamanında yapılan risk tanıma ve azaltma çalışmaları sayesinde bu afette can kaybı yaşanmadı.