AFAD açıkladı! Hatay'da deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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