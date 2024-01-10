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Gündem AFAD açıkladı! Hatay'da deprem
Gündem

AFAD açıkladı! Hatay'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-01-10 23:00:00 -
AFAD açıkladı! Hatay'da deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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