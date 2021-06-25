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AFAD: 5 artçı deprem daha yaşandı
Gündem AFAD: 5 artçı deprem daha yaşandı
Gündem

AFAD: 5 artçı deprem daha yaşandı

AFAD, Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 22:30:00 -
AFAD: 5 artçı deprem daha yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl Kiğı'da saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, yerin 15,51 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerleşim birimi olan Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne uzaklığının ise 2,28 kilometre olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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