Af yok! Mardin'de fiyat listesi denetimi gerçekleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, şehir genelinde kafe, lokanta, pastane, çay bahçesi gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetimde bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Mardin genelinde denetimler devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler; hizmetin sunulduğu lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçesi ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde, iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin asılması, takılması ve konulması ile ilgili denetimlerde bulundu.

Tüketicilerin kimseyle temas kurmadan fiyat listelerini görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

İşyeri sahiplerine yönetmenliğe uyulmadığı takdirde 2 bin 200 liradan başlayan cezaların uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

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Vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları ALO 153 hattına bildirimde bulunabilirler. (İLKHA)