Af yasasından kimler yararlanacak? Meclis’e sunulacak yeni yargı paketinde neler var?

Denetimli af yasasından kimler yararlanacak? Af yasasından kimler yararlanacak 2019? Af yasası kimleri kapsıyor? soruları AK Parti’nin yeni Yargı Reformu Paket yasasına ilişkin taslak metnini MHP’ye sunmasıyla merak konusu oldu. Peki mahkumlara af mı geliyor? Af ne zaman çıkacak? Meclis’e sunulacak yargı paketinde neler var? Yargı reformu paketinden kimler yararlanacak?

Af yasası son dakika: Vatandaşlar tarafından 2019 af ve ceza son dakika haberleri yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Ceza infaz düzenlemesi ve yargı reformu görüşmelerinin 2019 Ekim ayında yeniden başlaması ve TBMM gündeminde yerini alması bekleniyor. Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

Yargı pekatinde neler var? Ceza indirimi yargı paketinden kimler yararlanacak?

1 Ekim'de görüşülmesi beklenen birinci pakette, temyiz edilemeyen 5 yılın altındaki hapis cezaları kapsamında olsa bile Türk Ceza Yasasının 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'silahlı örgüt', 'halkı askerlikten soğutma' suçları ile Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlarda verilen cezalar temyize götürülebilecek.Birinci yargı paketinin ardından AK Parti, yargı reformu stratejisindeki hedefler doğrultusunda diğer düzenlemeleri içeren paketleri peyderpey Meclis’e sunacak.

İstinafta kesinleşen 5 yılın altında kalan ceza kararlarına temyiz yolu açılacak.

MHP, 24 Haziran seçimleri döneminde af çıkarılması çağrısında bulunmuş, Eylül 2018'de Meclis'e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti.

Yargıtay Başkanı affa karşıyım demişti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ‘Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım' demişti. Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum’ ifadesini kullanmıştı.