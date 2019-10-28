Af yasasının çıkmasını binlerce mahkum ve mahkum ailesi bekliyor. MHP’nin seçimlerde vaadlerde bulunduğu şartlı ceza İndirimi af yasasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yargı paketinin birinci bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından şimdi gözler ceza indirimi infaz düzenlemesinin de yer alacağı ikinci yargı paketine çevrildi. Af yasası son dakika şartlı ceza indirimi ne zaman genel afta son durum ne? Sorusuna cevap niteliğinde MHP’den cevap geldi. Peki af yasası ne zaman çıkacak? genel af ceza inidirim yasası son durum ne? Af ne zaman çıkacak? İşte MHP’den af yasasına ilişkin son açıklama.

Af son dakika haberi. AK Parti ve MHP'li kurmayları, ikinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de taslak metninin son şeklini görmesinden sonra muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak.

Şartlı ceza indirimi son durum ne? MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden 'Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. MHP'li Yıldız Şartlı Ceza İndirimi kanun teklifinin yasalaşması durumunda 129 bin kişinin tahliye olacağını bildirdi.

Af yasası ile kimler tahliye olacak?

Yıldız, "Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslak infaz metnine göre infaz kısalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.