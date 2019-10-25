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Af yasası son dakika gelişmesi var mı? İnfaz indirimi şartlı tahliye son durum

Ceza indirimi var mı? Af yasası çıkacak mı? Genel af yasası çıktı mı? Af yasası ve ceza ile ilgili son gelişmeler neler? Yargı paketinin birinci kısmı Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra af yasası ceza inidirimi ne zaman çıkacak? Mahkum ceza indirimi şartlı tahliye yasasında son durum ne? Soruları sıkça sorulmakta. Yargı paketinin ikinci kısmında yer alaması beklenen af yasası ile cezaların infaz süreleri kısalacak. Genel af son dakika gelişmeleri için gözler TBMM'ye çevrildi. Peki genel af kimleri kapsayacak?

25 Ekim 2019 Cuma 15:45
Af yasası son dakika gelişmesi var mı? İnfaz indirimi şartlı tahliye son durum

Yargı paketinin birinci kısmı Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra af yasası ceza inidirimi ne zaman çıkacak? Mahkum ceza indirimi şartlı tahliye yasasında son durum ne? Soruları sıkça sorulmakta. Yargı paketinin ikinci kısmında yer alaması beklenen af yasası ile cezaların infaz süreleri kısalacak. Genel af son dakika gelişmeleri için gözler TBMM'ye çevrildi. Peki, genel af kimleri kapsayacak? 

Af yasası ne oldu? Af haberlerinde son durum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca mahkumun gözü kulağının çevrildiği Genel af yasası ve ceza indirimi konularına yönelik şu açıklamalara imza attı: "Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."

Ceza indirimi ne kadar olacak?

Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne? "Hazırlıkları süren ‘ikinci yargı paketi’ bir ay sonra ‘infaz’ düzenlemesiyle siyasetin gündemine gelecek. Düzenlemeden yararlanarak şartlı salıverme yoluyla tahliye olacak hükümlüler bazı suçları işlediklerinde ‘infazları yanmayacak’. Böylece kalan cezalarını çekmek için yeniden cezaevine girmeyecekler. Şartı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak isimlendirilen af yasası teklifi hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş cezalarında, cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indiriim yapılmasını kapsamakta. Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların indirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmazsa cezaevinden tahliyeler söz konusu olacak. Af yasası ceza indirimi denetimli serbestlik yasası terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz yasası gereğince adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılması şartı yüzde 50’ye çekilecek. 

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Şimdi ise ikinci paketin içeriği ve TBMM gündemine gelerek yasalaşacağı tarih araştırılıyor. Pek çok kişnin merakla takip ettiği ikinci yargı paketi için geri sayım sürüyor. Son durumu merak edilen ikinci yargı paketi için geçtiğimiz haftalarda toplantılar gerçekleşti. 

Af yasası ne zaman çıkacak?

"Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.  Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:45
  1. Muş
  2. Af yasası ne zaman çıkacak?
  3. Af yasası son dakika ne zaman?
  4. İnfaz indirimi şartlı tahliye son durum
  5. genel af kimleri kapsayacak?
  6. Af yasası çıktı mı?
  7. Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne?

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