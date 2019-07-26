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Af yasası ceza indirimi son dakika çıktı mı? Ceza indirimi af ne zaman çıkacak?

Seçimlerden önce vaadedilen konuların arasında yer almaktaydı ceza indirimi af yasası. Binlerce mahkum ve yakını ceza indirimi af yasasının ne zaman çıkacağını, ceza indirimi af yasasının Meclis’ten çıkıp çıkmadığını her daim araştırıyordu. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara veren Meclis, nihayet 23 Haziran seçimleri sonrası çalışmalarına başladı. Seçimler sonrası gözler Meclis’e çevrilmişti. Zira mahkum affı ceza indirimi af yasasının çıkması bekleniyordu. Son dakika Meclis karar verdi. Peki Af yasası Meclis’ten ne zaman çıkacak? Af ceza indirimi yasası yeni yasama dönemine mi kaldı?

26 Temmuz 2019 Cuma 09:36
Af yasası ceza indirimi son dakika çıktı mı? Ceza indirimi af ne zaman çıkacak?

Ceza indirimi af yasası son dakika haberi: Seçimlerden önce vaadedilen konuların arasında yer almaktaydı ceza indirimi af yasası. Binlerce mahkum ve yakını ceza indirimi af yasasının ne zaman çıkacağını, ceza indirimi af yasasının Meclis’ten çıkıp çıkmadığını her daim araştırıyordu. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara veren Meclis, nihayet 23 Haziran seçimleri sonrası çalışmalarına başladı. Seçimler sonrası gözler Meclis’e çevrilmişti. Zira mahkum affı ceza indirimi af yasasının çıkması bekleniyordu. Son dakika Meclis karar verdi. Peki Af yasası Meclis’ten ne zaman çıkacak? Af ceza indirimi yasası yeni yasama dönemine mi kaldı?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 Temmuz'da düzenlenen TBMM Genel Kurulunda TBMM 'nin 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesi kararı alındı. Tepki ile karşılanan tatil kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı ve tatil kararı resmileşti. Bu karar sonrası binlerce mahkum ve yakını ceza indirimi af yasası için yeni yasama yılını bekleyecek. 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve seçim beyannamesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi müjdesini verdiği mahkumlara af olarak bilinen ceza indirimi hala gelmedi. Yargı reformu kapsamına alınan mahkumlara af meselesi, Meclisin kapanması nedeniyle 1 Ekim 'e ertelendi. Nafaka meselesi de Ekim ayına ertelendi.

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:36
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