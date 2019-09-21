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Af son durum ceza indirimi ne zaman gelecek? Cezaevindekiler için af yasası

Genel af ile ilgili son dakika haberleri. Af tarihi belli oldu mu? Cezalarında indirim bekleyen binlerce hükümlü ceza evinde af ne zaman çıkacak, ceza indirimi ne zaman gelecek? Sorusunu sormaya devam ederken, ceza evinde yatan hükümlü yakınlarının gözü kulağı ise Meclsi’ten gelecek ceza indirimi infaz yasası müjdesinde. Ceza evinde yatan ve affın çıkmasını bekleyen binlerce hükümlü, AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren Yargı Reformu kanun teklifi taslağını MHP’ye sunmasıya heyacanlandı. Peki Yargı Reformu Paketinde ceza indirimi var mı? Yargı Reformu Paketinin içinde neler yer alacak? Ceza indirimi ne zaman gelecek?

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
Af son durum ceza indirimi ne zaman gelecek? Cezaevindekiler için af yasası

Cezalarında indirim bekleyen binlerce hükümlü ceza evinde af ne zaman çıkacak, ceza indirimi ne zaman gelecek? Sorusunu sormaya devam ederken, ceza evinde yatan hükümlü yakınlarının gözü kulağı ise Meclsi’ten gelecek ceza indirimi infaz yasası müjdesinde. Ceza evinde yatan ve affın çıkmasını bekleyen binlerce hükümlü, AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren Yargı Reformu kanun teklifi taslağını MHP’ye sunmasıya heyacanlandı. Peki Yargı Reformu Paketinde ceza indirimi var mı? Yargı Reformu Paketinin içinde neler yer alacak? Ceza indirimi ne zaman gelecek?

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren Yargı Reformu kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı. Af , af yasası, af ne zaman çıkar, af yasası ne oldu son dakika, af haberleri, af ve ceza, af son dakika, af kimleri kapsayacak, af çıktı mı? soruları cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Yargı Reformu Paketi taslağı, AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi. Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre AK Parti’nin çalıştığı ve partilere sunacağı pakete dair merak edilen bir başka başlık ceza infaz sürelerine ilişkin düzenleme. Edinilen bilgilere göre, ceza infaz düzenlemesi ilk pakette yer almayacak. Muhalefetle yapılacak görüşme sonrası ceza infaz düzenlemesinin kapsamı ve ne şekilde yasalaşacağının da netleşmesi bekleniyor. İnfaz düzenlemesinin ayrı bir ikinci paket olarak 1. Yargı Paketi ile eş zamanlı veya peşi sıra Meclis'e sunulabileceği ifade ediliyor. Peki Yargı Reformu paketinin içinde neler yer alacak? Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik değişiklikler de pakette yer alıyor. Buna göre, bazı suçlarla ilgili istinafta kesinleşen beş yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak. Terörle Mücadele Kanunu terör propagandası suçunu düzenleyen maddede de değişikliğe gidilecek. Mahkemeler internet sitelerini kapatmak yerine önce sadece ilgili sayfaya erişim engellenecek. Paketteki düzenlemelere göre tutuklama şartları da değişecek. Somut delil şartı aranacak. Soruşturma aşamasında tutukluluk süresine sınırlama getirilecek.

 

Bakan Gül’den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargı Reformu Belgesi'ni açıkladığını hatırlatan Gül, "Bunu hayata koymak adına çok büyük bir kararlılık var ama biliyoruz ki en iyi reform, en iyi uygulamadır. En iyi kanun kitapların arasında kalır, kötü uygulamaya kurban edilirse anayasaya bile yazsanız o boş bir şekilde raflarda kalacaktır. Vasat ya da kötü bir kanun iyi bir uygulayıcının elinde şahesere dönüşebilir." ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
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