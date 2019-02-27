Af son dakika gelişmesi mahkum affı ne zaman Yargıtay’dan af çıkışı

MHP’nin hazırladığı mahkum affına yönelik son dakika gelişmesi yaşandı. Cezaevindeki binlerce mahkum ve aileleri affın ne zaman çıkacağını merek ederken, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten son dakika af çıkışı geldi. Cirit, affa karşı olduğunu söyledi. Peki af ne zaman çıkacak? Af yasası çıkmayacak mı? Cezaevi affı son durum ne?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kurumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi. Yargıtay Başkanı Cirit, "Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." diye konuştu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları şöyle: "Kurumsal bir görüş olmamakla birlike ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur."

Af yasasında son durum ne?

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

Af teklifi inceleniyor

MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk, yaptığı son açıklamada mahkumlara af meselesine değindi. Öztürk, af teklifinin incelenmeye devam edildiğini, incelemenin sona ermesi sonrası yürürlüğe gireceğini söyledi. Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız tarafından kanun teklifimiz verildi. Teklif inceleniyor. Hükümetin de düşündüğü yöntem var. Seçimden sonra her ikisi ortaya konur, konuşulur."

Mahkumlara af meselesi seçimden sonra TBMM 'de görüşülecek

Öztürk yaptığı açıklamada mahkumlara af ile ilgili incelemenin devam ettiğini, af konusunda AK Parti 'nin de düşündüğü bir yöntem olduğunu söyledi. Ancak Öztürk, AK Parti'nin teklifi hakkında bir bilgi vermedi. Söz konusu yöntem hakkında önümüzdeki günlerde açıklama gelecek. Mahkumlara af meselesi seçimden sonra TBMM 'de görüşülecek. AK Parti'nin de yeni yöntemi ile birlikte af meselesi TBMM 'ye gelecek ve görüşülecek. Seçimden sonra yeni askerlik sistemi de TBMM Başkanlığı'na gelecek. Bu nedenle af meselesinin Nisan ayının son günlerinde meclise gelmesi bekleniyor.

Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur

Önceki gün vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, mahkumlara af ile ilgili gelen soruya "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" cevabını verdi.

Af çoğunlukla Meclis'ten geçmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Çok hassas yaklaşmak lazım

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu: "Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."