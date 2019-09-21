Af ne zaman çıkar? Ceza infaz indirimi Meclis’e ne zaman gelecek?

Yargı Reformu Paketindeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketinin ilk ayağı 1 Ekim’de açılacak olan Meclis’in öncelikli konuların başında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yargı yılı açılılışında yaptığı konuşmada Yargı Reformu Paketinde çalışmaların sona geldiğini açıklamıştı. Af ve ceza indirimi yasasına göre yargıda iş yükü azalacak, ifade özgürlüğünün kapsamı genişletilecek, af ve ceza indirimi yasası ile 30 bin hükümlünün tahliyesi gerçekleştirilecek. Ceza infaz düzenlemesi ilk pakette yer alacak mı? Peki ceza infaz indirimi af yasaı Meclis'e ne zaman gelecek?

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında düzenlemeleri içeren ilk paket hazırlandı ve AK Parti tarafından MHP'ye sunuldu. AK Parti grup yönetimi hazırlanan taslağı MHP grup yönetimine iletti. Onlardan biri ceza davalarını azaltmak amacıyla savcıların takdir yetkisinin genişletilmesi. Her ceza soruşturmasında dava açma zorunluluğu kaldırılacak. Savcı, mahkumiyetle sonuçlanma olasılığı düşük dosyada dava açmayabilecek. Savcıların dava öncesi çözüm araçları arttırılacak. Suçunu itiraf eden faile ceza indirimi verilecek. Savcı-fail anlaşması, ağır cezayı gerektiren suçları kapsamayacak.

Ceza infaz af yasası kimleri kapsayacak?

AK Parti tarafından partilerin görüşüne sunulacak olan Yargı Reformu Paketinin ilk kısmıda ceza infaz sürelerine ilişkin düzenleme bu pakette yer almayacak. Ceza indirimi af yasasından terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçları kapsam dışı bırakılacak. İnfaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekileceği konuşuluyor. Bu durumda ceza evinde kalma süresi aşağıya çekilmiş olunacak. Yargı Reformu Paketi’nin ilk ayağı 1 Ekim’de Meclis’e sunulması bekleniyor. Ancak Meclis’e sunulması beklenen pakette ceza indirimi yer almayacak. Bu pakette terörle mücadele yasasını ilgilendiren konular ele alınacak. Ceza infaz indirimi yasasının ayrı bir paket olarak Meclis’e geleceği konuşuluyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, af ve ceza indirimi şartlı ceza indirimine ilişkin olarak, “Şuan Adalet Komisyonunda sıra bekliyor. Bir an önce yasalaşması için elimizden gelini yapıyoruz, yapacağız. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Bu konu üzerinden sosyal medyada algı operasyonu yapanların biz kimler olduğunu biliyoruz. Yapanlar FETÖ’cler, MHP’yi karalamaya çalışanlar” dedi.