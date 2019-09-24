Af ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimlere vuracak? infaz yasası son dakika!

Af ne zaman çıkacak son dakika haberleri merak ediliyordu. AK Parti'den ceza indirimi af yasasına ilişkin açıklama geldi! Peki af Yasası ne zaman çıkacak? Ceza infaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Af yasası ceza indirimi kimleri kapsayacak? Ceza indirimi kimlere vuracak? İşte infaz yasasına ilişkin son dakika haberleri.

Mahkumlara af olarak kamuoyunda bilinen infaz düzenlemesi için AK Parti 'den bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz yasası yetişirse bu hafta içerisinde meclis başkanlığına sunacağız İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacak" dedi. Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

Yargı Reformu Paketi taslağı MHP ve CHP'nin görüşüne sunuldu. Yargı paketi taslağında yer alan düzenlemeler şöyle: Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik olarak bazı suçlarla ilgili istinafta kesinleşen beş yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak. Terörle Mücadele Kanunu’nun terör propagandası suçunun düzenlendiği 2. fıkrasına, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü eklenecek.

Ceza indirimi kimlere vuracak?

Yargının yükünü asgari yüzde 30 oranında hafifleteceği ifade edilen “seri yargılama” usulüne geçilecek. Bu yöntem uyarınca, soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında suçu sabit görülen faile, suçunu itiraf etmesi şartıyla ceza indirimi teklif edilecek. Failin suçunu itiraf etmesi durumunda dosyanın sevk edildiği mahkemenin hâkimi de kabul ederse hüküm çok kısa sürede kesinleşecek. Seri yargılama usulü terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak. Yargılama sonucu mahkemece verilebilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı konusunda savcılara da yetki tanınacak.