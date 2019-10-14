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Af çıkacak mı? Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi af yasası nasıl olacak?

Af ceza indirimi infaz yasası ile ilgiligelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. TBMM' de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Yargı reformu paketinin ilk kısımları Meclis’ten geçti. Mahkum ve mahkum yakınlarının beklediği af ceza indirimi infaz yasasına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Peki af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ne durumda, af yasası ceza indirimi neleri kapsıyor? Ceza indirimi af yasası nasıl olacak? İşte ceza indirimi genel af yasasında son dakika gelişmeleri.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:01
Af çıkacak mı? Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi af yasası nasıl olacak?

Af ceza indirimi infaz yasası ile ilgili  gelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. TBMM' de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Yargı reformu paketinin ilk kısımları Meclis’ten geçti. Mahkum ve mahkum yakınlarının beklediği af ceza indirimi infaz yasasına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Peki af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ne durumda, af yasası ceza indirimi neleri kapsıyor? İşte ceza indirimi genel af yasasında son dakika gelişmeleri.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. "Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. 

Af son dakika haberi: Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. AK Parti'nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu'nun ilk bölümü MHP ve CHP'ye verilmişti. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. TBMM'nin bir diğer önemli maddesi ise iç tüzük olacak. 16 Nisan referandumuyla halkın vize verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir takım değişiklikler yapılmıştı.

Af yasası nasıl olacak?

Yeni dönemde sisteme uygun yeni bir iç tüzük hazırlanması planlanıyor. Habertürk’ün haberine göre, af yasası ceza indirimi infaz üzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkân tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecek. 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:01
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