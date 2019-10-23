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Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? Genel af yasası ne zaman çıkacak? Şartlı tahliye ile kimler cezaevinden çıkacak?

Af ceza indirimi son dakika haberleri.İkinci yargı paketi ne zaman Meclis’e gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor.Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek.” açıklamasından sonra ikinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş başladı. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil. Mahkumlara infaz ceza süresi ne kadar olacak? Şartlı tahliye ile kimler cezaevinden çıkacak? Af yasasında son durum ne? Af yasası ceza indirimi son durum ne, 2019 genel af yasası haberleri, af yasası ceza indirimi son durum, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:30
Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? Genel af yasası ne zaman çıkacak? Şartlı tahliye ile kimler cezaevinden çıkacak?

Af ceza indirimi son dakika haberleri.  İkinci yargı paketi ne zaman Meclis’e gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor.  Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek.” açıklamasından sonra ikinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş başladı. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil. Mahkumlara infaz ceza süresi ne kadar olacak? Şartlı tahliye ile kimler cezaevinden çıkacak? Af yasasında son durum ne? Af yasası ceza indirimi son durum ne, 2019 genel af yasası haberleri, af yasası ceza indirimi son durum, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. "Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

"Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca mahkumun gözü kulağının çevrildiği Genel af yasası ve ceza indirimi konularına yönelik şu açıklamalara imza attı: "Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek.”

Af yasası ceza indirim paketinde neler var?

Gerçekleştirilen çalışmada bir genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesine dair özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi sunulacak. İnfaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın %66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oranın %50'ye kadar çekileceği öğrenildi. Sonuç olarak, hapishanede kalma süresi kısalacak. Ceza indirimi düzenlemesinde çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak çalışmalar da bulunmaktadır.

Mahkumlara infaz ceza süresi ne kadar olacak?

Genel af yasasıyla ilgili oluşturulan ikinci yargı paketinin içindeki değişikliklerden bir diğeri de infaz süresiyle ilgili oldu. Yapılan değişiklikler doğrultusunda ‘’infaz süresi’’ üçte iki değil sürenin yarısının olacağı bilgisine ulaşıldı. Örnek verilecek olursa 10 yıl hapis cezası alan mahkum 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun koşulların meydana gelmesi halinde de 10 yıl hapis cezası alan bir kimse 4 yılını içeride geçirdikten sonra kalan 1 yıl da denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilecek.

Şartlı tahliyede yapılacak değişiklikler neler?

Mevcut sistemde şartlı tahliye olan bir kimse şayet yeni bir suç işlediği takdirde gerek yeni suçun cezasını gerekse şartlı tahliyeden kalan suçun cezasını infaz edecek. Yapılan af düzenlemesine göre kişinin yeni bir suç işlemesi durumunda yeni cezanın dışında yeni cezanın bir katı kadar eski cezadan infaz edecek. Yeni genel af yasası düzenlemesinde bulunan maddelerden bir tanesi de 75 yaş üzerindeki hükümlülerle ilgilidir. 75 yaşın üzerinde suçta bulunan bir kimse şayet 5 yıla kadar ceza aldığı takdirde cezaevine girmeyecek ve cezası evde infaz edilecek. Yalnızca bu sürenin üstünde bir ceza alan kimseler cezaevine girecek.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:30
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