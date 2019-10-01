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Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman çıkacak? Af ceza indirimi infazda son durum ne?

Af yasası çıkacak mı? Meclis, aranın ardından artık milyonlarca vatandaşın beklediği yasaları çıkarmak için çalışmalara başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclis’i 2,5 aylık tatilin ardından yeni yasama yılına başlıyor. Yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine seslenecek Peki af ne zaman çıkacak? Yargı reform paketi Meclis’e ne zaman gelecek? Af yasası çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi infazda son durum ne?

01 Ekim 2019 Salı 08:05
Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman çıkacak? Af ceza indirimi infazda son durum ne?

Meclis, aranın ardından artık milyonlarca vatandaşın beklediği yasaları çıkarmak için çalışmalara başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclis’i 2,5 aylık tatilin ardından yeni yasama yılına başlıyor. Yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine seslenecek Peki af ne zaman çıkacak? Yargı reform paketi Meclis’e ne zaman gelecek? Yargı paketinde neler var? Af yasası çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi infazda son durum ne?

AK Parti tarafından açıklanan Yargı Reformu, 39 maddeden ve 15 kanunda değişiklik içeriyor. Ayrıca yargı reformunda ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi, ceza yargılamalarında yeni usuller, savcıların yetki ve sorumluluğunun artırılması gibi konular öncelikli olarak belirlenirken, mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedeflendiği aktarıldı.

Yargı paketi ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'de bir açıklama yaptı. Muş açıklamalarında yapılan görüşmelerde muhalefet partilerinin teklifin içeriğiyle alakalı çok ciddi eleştirilerinin olmadığını ifade ederek şöyle devam etti: "Olumlu bir paket, Türkiye'de hukuk sistemiyle alakalı atılmış önemli bir paket. Belli başlı bazı eleştiriler, teklifler vardı. Teklif içinde onlarla alakalı belli başlı bazı düzenlemeler yaptık. Kanun teklifini Meclis açıldıktan sonraki ilk hafta komisyonda görüşüp sonuçlandırabilirsek ikinci hafta da genel kurulda bunları görüşmek istiyoruz ve gecikmeden kanunlaşmasını öngörüyoruz"

Yargı paketinin içinde neler var?

İstinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara ilişkin kararlara karşı Yargıtay yolunu açıyoruz. Böylece uygulama birliğini sağlayacağız. İnternetteki erişim yasağına ilişkin bir kademelendirme yapılmasını, sitenin tümüyle kapatılması yerine, öncelikle suç unsuru içeren ilgili sayfaya erişimin engellenmesini temin ediyoruz. Böylece kamuoyunda sıklıkla eleştiri konusu olan bir uygulama sona ermiş olacaktır.

Ceza yargılamasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi kurumların kapsamını genişletiyoruz. Ayrıca, ceza adalet sistemimize seri muhakeme usulü (Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması) ile basit yargılama usulü (duruşmasız yargılama) adı altında 2 yeni usul kazandırarak soruşturmaların ve yargılamaların hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasına imkân sağlıyoruz.

Sıklıkla dile getirilen uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştirileri giderecek önemli bir düzenleme getiriyoruz. Soruşturma evresi için azami bir tutukluluk süresi getirerek tutuklamanın bir cezalandırma aracı olmadığına vurgu yapıyoruz. Ayrıca, çocuklar bakımından tutuklama süresini kısaltıyoruz. Mağdur haklarını daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, Adli Görüşme Odaları (AGO) ve Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) düzenlenmesiyle, mağdur çocukların ifadeleri özel ortamlarda ve -mümkünse sadece bir kez- alınacak ve bu çocukların adli süreçte örselenmeleri engellenecektir.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı getiriyoruz. Avukat, noter, hakim ve savcı olabilmek için bu sınavdan 70 puan alınmasını zorunlu kılıyoruz. Bu sınav ilk olarak hukuk fakültelerine önümüzdeki yıl kayıt yaptıranlara uygulanacaktır. İstinaf mahkemeleriyle ilgili olarak uygulamadan gelen talepleri dikkate alarak bir kısım düzenlemeler getiriyoruz. Türkiye Adalet Akademisinin açılması sebebiyle hâkim adaylığı alımını yapan mülâkat kurulunun daha geniş tabanlı bir yapıya kavuşturulmasını sağlıyoruz.

En az 15 yıl kıdemi olan avukatların yeşil pasaport alabilmesine imkân tanıyoruz. Son olarak, OHAL döneminde pasaportları geri alınan kişilerin pasaportlarının belirli koşullarda iade edilebilmesini sağlıyoruz.

Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman çıkacak?

Af yasasının çıkıp çıkmayacağı konusunda Meclis gündemine gelecek gündem maddeleri sonunda belli olacak. Yargı paketinin içinde mahkumlara ceza indirimini içeren af yer almayacak. Mahkum affı ikinci pakette yer alması bekleniyor. Süreç ceza infaz düzenlemesi değişikliği olacağı için genel af durumundan bahsetmek mümkün değil. Meclis'in yeni yasama dönemi başladıktan sonra çalışmaların belirli bir aşamaya getirilerek konunun Meclis’e gelebileceği söylenebilir. Bunun için de en erken tarih olarak Ekim 2019 olabilir.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 08:05
  1. Muş
  2. Yargı paketinin içinde neler var?
  3. Af yasası çıkacak mı?
  4. Af ceza indirimi infazda son durum ne?
  5. Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman çıkacak?
  6. Yargı paketinde neler var?

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