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AEDAŞ personeli Kurban Bayramı boyunca sahada hazır bekleyecek

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08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
AEDAŞ personeli Kurban Bayramı boyunca sahada hazır bekleyecek

Yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği güney sahilleri, son yıllarda bayramların yaz aylarına denk gelmesinin de etkisi ile dolup taşarken Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, artan elektrik tüketiminine karşı tedbirlerini artırdı


Bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan AEDAŞ, olası arızalara karşı personelini sahada hazır bekletecek. Teknolojiye yaptığı yatırımlarla tüketim artışını ve arızaları uzaktan izleyen AEDAŞ’ın hedefi enerjisi bol bir bayrama ev sahipliği yapmak. Kurban Bayramı tatilinde yerli turist Antalya’ya akın etmeye hazırlanırken Antalya, Isparta ve Burdur’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), bayram boyunca kesintisiz enerji için tüm tedbirlerini aldı. Yerli ve yabancı turistin de yoğun talep gösterdiği Alanya, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Kemer ve Kaş başta olmak üzere Antalya, Burdur ve Isparta genelinde günler öncesinden ekipleriyle çalışma başlatan AEDAŞ; bakım onarım çalışmalarını tamamladı, bayram boyunca da yatırım kaynaklı planlı kesintilerini askıya aldı.



Ekipler 7/24 sahada


Yılın ilk 7 ayında 8 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya’da yılın başından itibaren yaz aylarında artan talebe göre ön hazırlıklarını yapan, yatırım planlamalarında turistik bölgelere ağırlık veren AEDAŞ, bayram dönemlerinde artan tüketime karşı bölgeyi enerjisiz bırakmamak için çaba harcıyor. Bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan ve bayramı süresince 7/24 saat esaslı iş planlaması yapan AEDAŞ, olası arızalara karşı personelini sahada hazır bekleyecek şekilde görevlendirdi.



Tüketim artışları takip altında


Şirket olarak temel amaçlarının her müşteriye, kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji ulaştırmak olduğuna dikkat çeken AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Daha önceki yıllarda bayram dönemlerinde tüketim artışlarını yakından inceleyerek personelin vardiya düzenini, yatırım ve bakım planlamalarını bu doğrultuda düzenledik. Trafo, alçak gerilim, orta gerilim hatlarını termal kamera ve kısmı deşarj cihazları ile taramadan geçirerek gerekli bakımlarını yaptık. Teknolojik dönüşümlerle SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi) gibi entegre bilişim sistemleri sayesinde dağıtım şebekemiz anlık olarak izlenmekte ve birçok kesintiye uzaktan hızlı müdahale edilerek müşterilerimiz bu kesintilerin etkisini hissetmeden enerji sürekliliği sağlanmakta. SCADA sistemi ile kesinti yaşanan bölgelere 3 dakikadan daha az bir sürede müdahale ederek kesinti süresini minimum seviyelere indiriyoruz” dedi.



Geçen yıl artış yüzde 20’yi buldu


2018 yılında 20-24 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı boyunca bölgedeki elektrik tüketiminin 2017’ye göre 25 bin MWh arttığını anımsatan Müdüroğlu, “2017’nin Kurban Bayramı’nın ilk günü ile karşılaştırdığımızda geçen yıl bayramın ilk günü tüketim yüzde 20 artış göstermişti. Bu verilere göre bu yıl da arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını yaptı. Yabancı ve yerli turistin bölgemize olan ilgisi bu yıl da artarak sürüyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan Antalya’mızda müşterilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turiste de en iyi hizmeti vermek üzere personelimiz gece gündüz çalıştı ve çalışmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
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