ADÜ’lü Sedat Türkiye birincisi oldu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Sedat Demir Üniversitelilerarası Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye birincisi oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Sedat Demir Üniversitelilerarası Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye birincisi oldu.

Antalya’da 24 Şubat - 01 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Üniversiteliler Muaythai Türkiye Şampiyonası’na 52 üniversite ve 350 sporcu katıldı.

Türkiye Üniversiteliler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sedat Demir, Türkiye birincisi olarak bir şampiyonluğa daha imza attı.

ADÜ’den yapılan açıklamada, “Şampiyonada Türkiye birincisi olarak Üniversitemizi gururlandıran öğrencimiz Sedat Demir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.