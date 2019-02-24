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ADÜ’de tüberküloz hasta okulu gerçekleşti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Tüberküloz (Verem) hasta okulu eğitimi gerçekleşti.

24 Şubat 2019 Pazar 10:48
ADÜ’de tüberküloz hasta okulu gerçekleşti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Tüberküloz (Verem) hasta okulu eğitimi gerçekleşti.


ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Onur Yazıcı, tüberkülozu‘‘Mycobacterium tuberculosis” isimli mikrobun insanlarda yaptığı, tüm organları tutabilen, bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak tanımladı.


Yazıcı, “Veremli bir hastanın öksürmesi, hapşırması veya konuşması sonrasında ortama saçılan mikroplar o ortamda bulunan kişiler tarafınca solunum yoluyla vücuda alınır. Ama mikrobu alan herkeste hastalık gelişmez.” sözleriyle hastalık hakkında bilgi verdi ve hastalığın bulaşması için genellikle verem hastası bir kişi ile belirli süre birlikte yaşamak gerektiğini aktardı.


Dr. Öğr. Üyesi Onur Yazıcı;sunumunda tüberkülozun belirtileri, tanının nasıl konulduğu, tedavi ve destek tedaviler hakkında bilgiler verdi.


Eğitim, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:48
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